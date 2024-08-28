Новый посол Армении в РФ рассчитывает на Москву

Гурген Арсенян на встрече с Михаилом Галузиным выразил надежду на поддержку Москвы. Они также обсудили двусторонние отношения.

Новый посол Армении в России Гурген Арсенян на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным заявил, что рассчитывает на поддержку и сотрудничество Москвы.

Дипломат отметил важность развития отношений России и Армении в интересах народов двух стран. Стороны также обсудили вопросы двусторонней поездки.

Пресс-служба армянского посольства заявила, что Арсенян примет участие в церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину.