Вестник Кавказа

Новый посол Армении в РФ рассчитывает на Москву

Посольство Армении в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гурген Арсенян на встрече с Михаилом Галузиным выразил надежду на поддержку Москвы. Они также обсудили двусторонние отношения.

Новый посол Армении в России Гурген Арсенян на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным заявил, что рассчитывает на поддержку и сотрудничество Москвы.

Дипломат отметил важность развития отношений России и Армении в интересах народов двух стран. Стороны также обсудили вопросы двусторонней поездки.

Пресс-служба армянского посольства заявила, что Арсенян примет участие в церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину.

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