Вестник Кавказа

Замглавы МИД РФ получил копии верительных грамот от нового посла Армении

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый посол Армении в Москве вручил копии верительных грамот заместителю главы МИД РФ. Они также обсудили состояние и перспективы отношений.

Новый армянский посол в Москве Гурген Арсенян вручил заместителю главы российской дипломатии Михаилу Галузину копии верительных грамот, пишет пресс-служба МИД РФ.

Встреча прошла сегодня. Стороны также поговорили о состоянии и перспективах двусторонних отношений. Галузин пожелал Арсеняну успехов на посту руководителя дипмиссии.

Напомним, Арсенян стал послом Армении в августе этого года. До этого он был депутатом. На этой должности он отметился рядом антироссийских заявлений.

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