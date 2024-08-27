Замглавы МИД РФ получил копии верительных грамот от нового посла Армении

Новый посол Армении в Москве вручил копии верительных грамот заместителю главы МИД РФ. Они также обсудили состояние и перспективы отношений.
Новый армянский посол в Москве Гурген Арсенян вручил заместителю главы российской дипломатии Михаилу Галузину копии верительных грамот, пишет пресс-служба МИД РФ.
Встреча прошла сегодня. Стороны также поговорили о состоянии и перспективах двусторонних отношений. Галузин пожелал Арсеняну успехов на посту руководителя дипмиссии.
Напомним, Арсенян стал послом Армении в августе этого года. До этого он был депутатом. На этой должности он отметился рядом антироссийских заявлений.