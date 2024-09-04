Вестник Кавказа

В МИД России прокомментировали либерализацию визового режима Армения-ЕС

В МИД России прокомментировали либерализацию визового режима Армения-ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переговоры между Арменией и Европой по упрощению визового режима, официально запущенные несколько дней назад, не повлияют на российско-армянский безвиз, заявила Мария Захарова.

Запуск переговоров между Арменией и ЕС о либерализации визового режима никак не повлияет на действующий между Россией и Арменией безвизовый режим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны не видим каких-либо негативных моментов либо влияния таких переговоров на функционирование безвизового режима между Россией и Арменией"

– дипломат

В то же время, пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства уточнила, что вопрос упрощения визового режима, к которому готовятся Ереван и Брюссель, будет подниматься на российско-армянских переговорах на различных уровнях. По словам Захаровой, очевидно, что такая "щедрость" со стороны стран Запада в нынешней геополитической ситуации должна вызывать "настороженность".

Более того, представитель МИД заявила, что либерализация армяно-европейского визового режима вызвана к жизни таким процессом, как расширение влияния Евросоюза в регионе Южного Кавказа.

"А по сути, сами же западники формулируют это как открытие второго фронта против России"

– Захарова

Напомним, ранее зампредседателя ЕК Маргаритис Схинас совершил визит в Ереван, где встретился с премьером Николом Пашиняном и другими представителями армянских властей. По итогам встреч стороны заявили о запуске переговоров по либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом.

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