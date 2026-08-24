Вестник Кавказа

Спецпредставитель Хаменеи встретился с лидерами шиитских партий в Ираке

Спецпредставитель Хаменеи встретился с лидерами шиитских партий в Ираке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Багдаде спецпредставитель Ирана обсудил с руководством шиитского блока процесс передачи оружия военизированных группировок под контроль государственных структур Ирака.

Член Совета экспертов Ирана и специальный представитель верховного лидера Моджтабы Хаменеи аятолла Мохсен Куми принял участие во встрече руководства блока шиитских партий "Координационный совет" в Багдаде. Об этом сообщил новостной портал Ultra Iraq.

​Встреча прошла в центре города при участии премьер-министра Ирака Али аз-Зейди. Главными темами стали передача оружия шиитских группировок государству и проблема иранской оппозиции на севере страны.

​Отметим, в конце июня правительство Ирака обязало все формирования сдать оружие до 30 сентября, пригрозив нарушителям ответственностью по закону. Накануне специальный комитет при "Координационном совете" предложил альтернативу. Как сообщает телеканал Al Hadath, блок рекомендовал заморозить деятельность группировок на два года, оставив им текущий арсенал.

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