Туризм стал отдельным направлением развития Абхазии

Новая программа социально-экономического развития Абхазии выделила в отдельное направление развитие туризма – отрасль будет финансироваться отдельно.

В программе социально-экономического развития Абхазии на 2026–2030 годы произошли значительные изменения - туризм в ней выделен в отдельное направление финансирования, рассказала директор Института экономики и права Фатима Камкия.

"Финансирование программы будет распределяться по конкретным направлениям. С точки зрения экономического развития, надо обратить внимание на то, что отдельной строкой идет финансирование туризма"

- Фатима Камкия

Туризм является основой экономики Абхазии, поэтому усиление внимания к этой сфере может положительно повлиять на экономическое развитие республики, отметила директор Института, передает Sputnik Абхазия.

Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией о содействии реализации программы социально-экономического развития республики на 2026–2030 годы, согласно которому финансовая помощь страны будет направляться на развитие образования, молодежной политики, культуры и туризма, а также на повышение денежного довольствия и социальных гарантий сотрудников МЧС, прокуратуры и ГСО Абхазии.