Партия "Адилет" получит 110 мандатов в Курултае Казахстана

В казахстанском однопалатном парламенте Курултае крупнейшая партия страны "Адилет" получит 110 мандатов, набрав 71,17% голосов, рассказали в ЦИК республики.

Согласно окончательным подсчетам, победившая на выборах в Курултай Казахстана партия "Адилет", получит 110 мандатов, поскольку набрала 71,17% голосов, сообщил председатель Центризбиркома страны Нурлан Абдиров.

Он отметил, что на выборах в однопалатный парламент Казахстана пятипроцентный барьер преодолели, помимо партии "Адилет", еще четыре партии.

В лидерах также оказались партия "Ауыл" с 6,26% голосов избирателей и 10 мандатами, партия Respublica с 5,56% с 9 мандатами.

Кроме того, демократическая партия "Ак жол", набравшая 5,21% и общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) с 5,11% голосов, в равной степени получили по 8 мандатов.

Как рассказал председатель ЦИК, в Курултай не прошли Народная партия Казахстана с 3,11% голосов и партия зеленых "Байтак" с 1,07% голосов.

Он подвел итоги выборов, и отметил, что явка на голосование составила 74,08% граждан, которые изначально были включены в списки.

Против всех проголосовали 2,51% участников выборов, рассказали в ЦИК.