Вестник Кавказа

Очередные 43 семьи возвращаются в Ходжавендский район

Очередные 43 семьи возвращаются в Ходжавендский район
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Ходжавендский район вернутся еще 43 семьи бывших вынужденных переселенцев общей численностью 191 человек в рамках госпрограммы "Великое возвращение".

В Ходжавендский район на постоянное место жительства возвращаются 43 семьи бывших вынужденных переселенцев в составе 191 человека. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

На текущем этапе обеспечен переезд в город Ходжавенд 19 семей (88 человек), в поселок Гырмызы Базар направляются 11 семей (42 человека), в село Гузейхырман — 13 семей (61 человек).

Ранее эти граждане долгое время находились во временном жилье в различных регионах страны. Они размещались преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращение жителей на освобожденные территории осуществляется по государственной программе "Великое возвращение". Процесс реализуется в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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