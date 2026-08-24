Назначен новый посол России в Ираке

Российский лидер сменил посла РФ в Багдаде – Кутрашева на этом посту заменит Печаткин, следует из указов президента.
Назначен новый посол РФ в Ираке, им стал Тимур Печаткин, президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
"Освободить Кутрашева Эльбруса Кирилловича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Ирак. <...> Назначить Печаткина Тимура Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Ирак"
– документ
Печаткин окончил Российский университет дружбы народов (РУДН), кандидат исторических наук, специалист по Ближнему Востоку.
Кутрашев занимал пост российского посла в Багдаде с апреля 2021 года.