Пять регионов СКФО будут привлекать иностранных туристов

Регионы СКФО вошли в туристическую программу "Открой твою Россию 2.0", задача которой – разработка международного позиционирования территорий и системы туристических предложений для иностранных туристов.

Пять регионов Северного Кавказа стали участниками программы въездного туризма "Открой твою Россию 2.0", сообщили в пресс-службе Центра стратегических разработок.

"Экспертный совет международной программы отобрал 25 команд, представляющих в общей сложности 33 российских региона, для участия в образовательном этапе. В число участников вошли 20 индивидуальных региональных команд и пять межрегиональных объединений"

- сообщение

Безоговорочно в образовательный этап из регионов СКФО в индивидуальном формате прошла Карачаево-Черкесия, а вот Кабардино-Балкарию, Дагестан, Северную Осетию и Ставропольский край объединили в межрегиональные команды, передает портал "Это Кавказ".

Перед участниками программы стоит непростая задача: разработка не отдельных туристических маршрутов, а международное маркетинговое позиционирование территорий и создание целой системы туристических предложений для наиболее перспективных зарубежных рынков и целевых аудиторий. Им предстоит сформировать образ региона для иностранных туристов и разработать для них специфичные маршрутные, сервисные и коммуникационные решения.

Сформированные предложения будут апробированы с участием иностранных туроператоров и отраслевых экспертов, а затем доработаны с учетом их замечаний, отмечается в сообщении.

Образовательный этап пройдет с 2 сентября по 11 ноября, а финальная презентация проектов состоится 13 ноября, по итогам которой экспертный совет и выберет 10 команд-финалистов. Впоследствии они получат комплекс мер поддержки для дальнейшего продвижения своих туристических предложений на международных рынках в будущем 2027 году.