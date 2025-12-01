Прямые рейсы могут связать Москву и Монголию

Компания Red Wings запросила допуск к рейсам в Монголию, перевозчик хочет запустить прямое сообщение между столицами России и Монголии.

Российская авиакомпания Red Wings направила в Росавиацию запрос на допуск к выполнению полетов между Москвой и Улан-Батором.

"Воздушная линия Жуковский - Улан-Батор, перевозчик Red Wings, частота полетов - 3 раза в неделю"

– Росавиация

Уточняется, что в настоящее время по этому маршруту нет допусков, рейсы в Монголию выполняются только из Сибири.

Если Red Wings получит разрешение, то самолеты трижды в неделю будут летать между столицами РФ и Монголии. Расстояние между городами превышает 4 тыс км, время в пути ориентировочно может составить около шести часов.