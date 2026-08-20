Пожар в крымском лесу тушат уже неделю

Уже седьмые сутки в Крыму продолжается тушение лесного пожара в районе Аутка в Ялте, сообщили в местном МЧС.

В Крыму седьмой день продолжается ликвидация лесного пожара в Ялте, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, огнеборцы продолжают ликвидировать последствия стихии, сил и средств достаточно.

"Ежедневно силы и средства сводной группировки продолжают работу на территории района Аутка. Под руководством постоянно действующего оперативного штаба контролируется ситуация на месте пожара, принимаются решения об оперативном реагировании на изменяющуюся обстановку"

– МЧС Крыма

Отмечается, что пожарные работают в труднодоступной местности на крутых склонах, осложняет ситуацию аномальная жара и сухая погода, которые держатся на полуострове последние дни.

В МЧС уточнили, что за последнюю ночь пожар снова сильно разгорелся, из-за сильного ветра огонь вспыхивает на сухой лесной подстилке.

На месте продолжают работать спасатели ведомства, сотрудники организации "Заповедный Крым", волонтеры и транспортная полиция.

Напомним, крупный лесной пожар вспыхнул в Ялте 19 августа на площади 3,3 га, которая вскоре выросла сначала до 6 га, а на следующий день до 10,3 га.