Стало известно, в чем обвиняют Кочаряна

Один из лидеров "партии войны" и зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберт Кочарян, задержанный сегодня в Ереване, обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Армении.

Уголовное дело было возбуждено Генеральной прокуратурой Армении против одного из лидеров "партии войны" и зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберта Кочаряна, подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В сообщении говорится, что уголовное дело было открыто накануне. Кочарян обвиняется в преступлениях по трем статьям УК РА.

Во-первых, это злоупотребление служебным положением – в общей сложности три эпизода. Во-вторых, два эпизода получения взятки в особо крупных размерах. Наконец, Кочаряна также обвиняют в четырех эпизодах отмывания денег в особо крупных размерах.

Кроме того, обвинения предъявлены еще девяти лицам. Среди них старший сын Роберта Кочаряна Седрак Кочарян, а также один из лидеров "партии войны" и зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Серж Саргсян, который при президентстве Кочаряна руководил Минобороны.

"Прокуратура возбудила публичное уголовное дело против еще 9 человек, в том числе С. К., сына второго президента Республики Армения Р. К., бывшего министра обороны Республики Армения С. С., бывшего премьер-министра Республики Армения А .М., бывшего мэра Еревана Г. Б., участника ООО "Местные застройщики" С. М., а также А. О., занимавшего должность директора по хозяйственной части частных домовладений "Конд", а также А. В., возглавлявшего ООО "Айгедзор" и осуществляющего строительную деятельность, его жены и двух дочерей"

– Генеральная прокуратура Армении