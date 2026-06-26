В КБР отремонтировали свыше 50 трансформаторных подстанций

В 2026 году специалисты Кабардино-Балкарии выполнили ремонт 53 трансформаторных подстанций в рамках программы технического обслуживания энергообъектов, на которую направят более 30 млн рублей.

В Кабардино-Балкарии в первом полугодии 2026 года специалисты филиала выполнили ремонт 53 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго".

До конца текущего года специалисты подготовят к работе в сезон зимних пиковых нагрузок еще 93 трансформаторные подстанции. На распределительных объектах отремонтировано 47 силовых трансформаторов.

Также специалисты провели необходимые технические работы на сопутствующем оборудовании. На реализацию программы технического обслуживания и ремонтов объектов филиала в 2026 году направят 32 млн рублей.

Отметим, ПАО "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа.