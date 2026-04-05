Отключили электричество: что делать и как не паниковать?

В современном мире, где практически все зависит от электричества, его отключение - серьезная проблема.
Куда звонить, если отключили свет?
Если в доме отключили свет, но есть связь, первым делом нужно связаться с энергетической компанией и постараться выяснить, надолго ли это. Если отключение плановое, то переживать не стоит: такие отключения обычно длятся несколько часов, после чего энергоснабжение восстанавливается. Однако если по какой-то причине произошла авария и было повреждено электрооборудование, обесточенными могут оставаться целые районы в течение длительного периода времени. В таком случае, нужно быть готовым к определенным сложностям.
- Важно: заранее узнайте номер местной энергетической компании, а также экстренной дежурной службы.
Что нужно иметь в доме на случай отключения электричества?
Вода и еда
Первое правило любого дома при отключении электричества – иметь достаточные запасы еды и воды. Нередко, когда пропадает свет, отключается водоснабжение, а значит вода – крайне необходима. Заранее приобретите емкости, которые можно будет наполнить водой – как питьевой, так и для технических нужд. Воду можно хранить в течение длительного времени, обновляя запасы по мере необходимости.
Еда на экстренный случай должна быть не замороженной: если свет отключат надолго, замороженные продукты могут испортиться, и их дальнейшее употребление чревато отравлением. Лучше всего иметь запасы консервированных продуктов, которых может хватить на несколько дней на всех членов семьи. Пюре и лапша быстрого приготовления – тоже хороший вариант на случай, если вы остались без электричества.
Предметы первой необходимости
К сожалению, в большинстве случаев электричество пропадает внезапно, а если это происходит ночью, ориентироваться в темноте крайне сложно. На такой случай необходимо заранее приобрести фонарики, например, с солнечной батареей: это и экологично, и выручит в нужный момент. Обязательно следите за тем, чтобы фонари были исправны и не подвели в экстренной ситуации. Хранить фонарь лучше там, где вы сможете его быстро найти и использовать.
Еще один важный набор предметов первой необходимости – гигиенические средства: салфетки, санитайзеры, туалетная бумага.
Пауэрбанки и аккумуляторы
Если света нет долго, то иначе чем с помощью пауэрбанка телефоны и другие гаджеты зарядить не получится. Аккумуляторные батареи тоже могут пригодиться, для фонарика, например. Автономные аккумуляторы нужны, чтобы обеспечить работу аквариума или инкубатора. Внимательно следите за тем, чтобы пауэрбанки/аккумуляторы всегда были заряжены.
Походная плита/газовая горелка
Если у вас электрическая плита, заранее приобретите походную плиту или газовую горелку с газовыми баллонами. Такой набор стоит совсем недорого, однако он вас выручит с приготовлением пищи, если выключат свет.
Лекарства
Запас лекарств в доме всегда должен быть, особенно на экстренный случай. Обязательно запаситесь обезболивающими, антисептиками, перевязочными материалами, а также лекарствами, прописанными врачом. Периодически заменяйте лекарства, если срок их годности подходит к концу.
Что нужно делать, когда отключили свет?
Когда внезапно отключают свет, важно позаботиться о безопасности дома и, в первую очередь, бытовых приборов. По возможности, отключите от розетки все: холодильник, компьютер, газовый котел, телевизор, электрочайник и т.д. Это необходимо сделать, поскольку при включении света напряжение может оказаться слишком сильным, и все приборы могут сгореть.
Если свет отключили летом, важно постараться не допустить чрезмерного нагревания дома: в дневное время суток закрывайте окна шторами, открывайте окна вечером и утром, когда прохладнее.
Если свет отключили зимой, нужно, наоборот, постараться сохранить тепло: не открывайте окна, подготовьте теплые вещи. В первую очередь позаботьтесь о себе, а также о детях и пожилых людях.
Нужно ли снимать деньги с карты?
Если есть угроза отключения света, нужно обязательно иметь при себе наличные деньги: так можно будет рассчитаться в супермаркетах, магазинах и аптеках, оплатить поездку в общественном транспорте и на такси.
Что нужно сделать, когда включают электричество?
Если отключение электроэнергии связано с экстренной ситуацией, оно может повториться, поэтому когда свет включают обязательно:
- пополните запасы воды
- зарядите необходимые гаджеты
- купите продукты.
Важно также понимать, что после восстановления электроснабжения не стоит перегружать сеть: используйте только те электроприборы, которые необходимы, чтобы аварийная ситуация не повторилась.
Как не паниковать?
Отключение электроэнергии неприятное событие, но, к сожалению, такое может случиться с каждым. Паниковать не следует. По возможности: свяжитесь с родственниками и сообщите им о сложившейся ситуации
- отключите все электроприборы из сети
- не забывайте о питании и гигиене
- слушайте сообщения местных властей
- помогайте тем, кто в этом нуждается.