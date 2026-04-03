Новые ливни в Дагестане привели к подтоплениям и отключениям электроэнергии

В ночь на воскресенье на Дагестан снова обрушилась непогода. Подтоплены территории, в том числе федеральная трасса, в ряде районов аварийно отключено электроснабжение, введен режим ЧС на отдельных территориях.

Дагестан снова оказался во власти непогоды, в ночь на 5 апреля начались сильные дожди.

"В горных и предгорных районах Республики Дагестан резко ухудшились погодные условия: дождь, в горах дождь со снегом, оползни и камнепады. Из-за этого технологические нарушения на линиях электропередачи произошли в Акушинском, Буйнакском, Ахтынском, Табасаранском, Каякентском, Лакском, Гунибском, Левашинском, Кайтагском, Бабаюртовском, Карабудахкентском районах, а также в Махачкале"

– Дагэнерго

Аварийные отключения электроэнергии произошли из-за ухудшения погоды в Махачкале и 11 районах Дагестана.

"Имеется информация об аварийном отключении электроснабжения в 14 муниципальных районах в 139 населенных пунктах. Предварительные причины - замыкания на ЛЭП"

– МЧС Дагестана

На отдельных территориях отгонного животноводства в Кумторкалинском, Бабаюртовском, Гумбетовском и Новолакском районах введен режим ЧС.

Осадки привели к подтоплениям нескольких участков федеральной автомобильной дороги "Кавказ", в частности на территории Дербентского района и в городе Дагестанские Огни.