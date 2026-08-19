Вестник Кавказа

Рейсов Air Cairo в Эль-Аламейн из Москвы станет больше

Лежаки на пляже
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Египетский перевозчик в сентябре добавит в расписание новые рейсы между российской столицей и средиземноморским курортом Эль-Аламейн.

Авиакомпания Air Cairo с 10 сентября увеличит частоту рейсов между Москвой и курортом Эль-Аламейн на Средиземном море в Египте, рейсы будут выполняться по заказу компании Coral Travel.

"Мы запускаем полетную программу из Москвы в Эль-Аламейн с 10 сентября на рейсах авиакомпании Air Cairo. Рейсы будут выполняться из аэропорта Шереметьево два раза в неделю"

– Coral Travel

На средиземноморском курорте, который стал новинкой для россиян и получил неофициальное название "египетские Мальдивы", работают отели таких крупных сетей как Rixos, Address, Vida, Steigenberger. Инфраструктура постоянно расширяется.

В сообщении туроператора отмечается, что начало осени – лучшее время для отдыха в Эль-Аламейне. Стоимость туров начинается от 130-140 тыс рублей за двоих на шесть ночей, передает портал "Интерфакс-Туризм".

Перелет из Москвы на средиземноморское побережье Египта составит 5 часов и 15 минут.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
845 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.