Рейсов Air Cairo в Эль-Аламейн из Москвы станет больше

Египетский перевозчик в сентябре добавит в расписание новые рейсы между российской столицей и средиземноморским курортом Эль-Аламейн.

Авиакомпания Air Cairo с 10 сентября увеличит частоту рейсов между Москвой и курортом Эль-Аламейн на Средиземном море в Египте, рейсы будут выполняться по заказу компании Coral Travel.

"Мы запускаем полетную программу из Москвы в Эль-Аламейн с 10 сентября на рейсах авиакомпании Air Cairo. Рейсы будут выполняться из аэропорта Шереметьево два раза в неделю"

– Coral Travel

На средиземноморском курорте, который стал новинкой для россиян и получил неофициальное название "египетские Мальдивы", работают отели таких крупных сетей как Rixos, Address, Vida, Steigenberger. Инфраструктура постоянно расширяется.

В сообщении туроператора отмечается, что начало осени – лучшее время для отдыха в Эль-Аламейне. Стоимость туров начинается от 130-140 тыс рублей за двоих на шесть ночей, передает портал "Интерфакс-Туризм".

Перелет из Москвы на средиземноморское побережье Египта составит 5 часов и 15 минут.