Пашинян признал уместными опасения соседей в безопасности Армянской АЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал обеспечение безопасности Армянской АЭС ключевым вопросом, а опасения по поводу ее безопасности, которые выражают власти Азербайджана и Турции, счел небезосновательными.

Азербайджан и Турция выражают справедливые опасения по поводу безопасности Армянской (Мецаморской) АЭС, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя в парламенте пятилетнюю программу правительства.

Ключевым аспектом работы атомной станции остается ее безопасность: оборудование станции изношено, а это – прямая опасность не только для Армении, но и для территорий Турции и Азербайджана, некоторые из которых расположены ближе к АЭС, чем отдельные районы Армении, заявил армянский премьер, передает Sputnik Азербайджан.

Один из вариантов, продление срока эксплуатации станции до 2046 года, также не решен и требует принятия окончательного решения, посетовал Пашинян.

Напомним, ранее мы писали о том, что стареющее "сердце" армянской атомной энергетики - Армянская АЭС - вырабатывает менее 29% от всей электроэнергии страны. Из двух ее энергоблоков действует один, который регулярно требует ремонта. Ресурс станции исчерпан, а потому власти неоднократно заявляли о необходимости строительства принципиально новой АЭС, приблизительная стоимость которой оценивается в $5 млрд. Именно эту энергетическую уязвимость Армении, по слухам, США надеются восполнить за счет технологии малых модульных реакторов.