Хватает ли Армении энергии: состояние и перспективы электроэнергетики

Вице-президент США Джей Ди Вэнс собирается в Армению и в Азербайджан для укрепления мирных инициатив и продвижения проекта TRIPP. В Ереване надеются, что американцы предложат Армении энергетические проекты, но корреспондент «Вестника Кавказа» утверждает, что электричество проще и быстрее «гнать» из Азербайджана и Турции.

В ожидании Джей Ди Вэнса в Армении заговорили о грядущей революции в области производства электроэнергии. Расскажем, каково состояние армянских производственных мощностей и почему разговоры о строительстве в Армении американских малых модульных станций могут остаться лишь разговорами.

Откуда в Армении электроэнергия?

Электроэнергетический потенциал Армении: ТЭС, ГЭС, многочисленные малые ГЭС, солнечная энергетика, ядерная энергия единственной в стране АЭС и одна действующая ветряная станция «Лори-1».

Тепловые электростанции Армении

Ядро армянской энергетики - 3 действующие ТЭС (Ереванская, Разданская и Раздан-5), на долю которых приходится более 40% всей производимой в стране электроэнергии:

Раздан-5 (пятый энергоблок Разданской ТЭС) находится в собственности «Газпром-Армения» (дочка российской госкорпорация «Газпром»).

Ереванская ТЭС ориентирована на внутреннее потребление.

Мощности Разданской хватает для экспорта в Иран и Грузию.

Гидроэнергетика и энергия солнца

Доля ветровой, солнечной и гидроэнергии в Армении составляет около 30%. Однако ее потенциал растет ввиду строительства малых ГЭС и солнечных станций. Эксперты отмечают, что рост производства электроэнергии на солнечных станциях, которых сейчас больше полутора тысяч, год от года удваивается. Это стало возможным благодаря инвестициям частных предпринимателей, производящих энергию для собственного потребления и передающих ее излишки в общую сеть.

Число действующих малых ГЭС доходит до 200. Армянская гидроэнергетика опирается на мощности Воротанского и Севано-Разданского каскадов ГЭС, которые реализуют потенциал крупных рек Раздан и Воротан. Самая старая армянская Дзорагетская ГЭС уступает по мощности другим гидроэлектростанциям и не позволяет использовать весь потенциал реки Дзорагет. Построить новую ГЭС можно лишь на месте действующей.

Атомная энергетика Армении

Стареющее сердце армянской атомной энергетики - Армянская АЭС - вырабатывает менее 29% от всей электроэнергии. Из двух ее энергоблоков действует один, который регулярно требует ремонта. Ресурс станции исчерпан, а потому власти неоднократно заявляли о необходимости строительства принципиально новой АЭС, приблизительная стоимость которой оценивается в 5 млрд. долларов. Именно эту энергетическую уязвимость Армении, по слухам, США надеются восполнить за счет технологии малых модульных реакторов (ММР). Однако скептики полагают, что предстоящий визит Вэнса обойдется без энергетической повестки, так как американцы на данный момент не обладают надежными технологиями и ни один проект ММР так и не был ими реализован. Сама технология пока считается экспериментальной.

Если Армения решиться принять участие в эксперименте и разметит на своей территории хотя бы один американский ММР, то это решение может быть расценено, как вытеснение из Армении ведущих российских госкорпораций.

Перспективы армянской электроэнергетики

Армения не испытывает острого дефицита электроэнергии, но для роста экономики ее требуется гораздо больше, чем есть сейчас. В условиях дефицита природных ресурсов, способных вырабатывать больше мощностей, Армении проще и дешевле диверсифицировать источники электроэнергии, чем вкладываться в строительство новых масштабных объектов. Заметим, что даже наиболее перспективные проекты (такие как Мегринская ГЭС) не находят отклика у инвесторов.

Впрочем, налаживание отношений с соседями позволяют Армении соединить энергосистему с турецкими и азербайджанскими электросетями.