Шатдауна не будет: правительство США профинансирует Сенат – СМИ

В Сенате Соединенных Штатов одобрили распоряжение по финансированию федерального правительства из-за возможного шатдауна, сообщают в СМИ.

Сенат США профинансирует правительство страны по причине сложностей с согласованием бюджета в контексте возможного шатдауна, информирует телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Продвижение пакета мер по финансированию госучреждений будет осуществляться при условии, если из общего бюджетного пакета исключат законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности США.

Ранее демократы выступили с инициативой пересмотра законопроекта о финансировании этого ведомства после случая, произошедшего в штате Миннисота, когда один из граждан США погиб в результате стрельбы сотрудника миграционной службы. Финансирование министерства внутренней безопасности продлено на срок до двух недель в прежнем денежном размере.

Накануне Сенат Конгресса США отклонил законопроекты о финансировании некоторых министерств из-за вышеуказанного инцидента, а также на фоне споров относительно кампании президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами. Представители демократической партии требуют выделить финансирование министерства внутренней безопасности в отдельный законопроект, поскольку планируют внести некоторые ограничения его работы