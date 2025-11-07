Шатдаун в США завершен

Президент США Дональд Трамп сегодня подписал временный бюджет правительства США, завершив в стране рекордный шатдаун, длившийся без малого полтора месяца – 43 дня, сообщает The New York Times.

Минувшей ночью президент США Дональд Трамп подписал законопроект о завершении шатдауна, сообщил Белый дом.

Торжественная церемония подписания документа прошла вечером в среду по местному времени (ранним утром сегодня по времени Москвы).

"В 21:45 (05:45 четверга мск) президент подписал поправку сената к законопроекту H.R. 5371 - Закон о продолжении финансирования"

- администрация Белого дома

В то же время в палате представителей конгресса США до сих пор продолжаются дебаты перед предстоящим голосованием, на котором законодатели должны утвердить законопроект о временном финансировании работы правительства.