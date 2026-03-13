В США заявили, что наносят удары по иранским центрам производства БПЛА

Соединенные Штаты начали уничтожать центры производства иранских беспилотников, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.
По словам американского лидера, военное командование США знает, где расположено большинство военных заводов Ирана.
"Начиная со вчерашнего дня, мы наносим удары по точкам, в которых они, как мы считаем, производят свои беспилотники. Мы знаем, где находятся большинство из них (таких предприятий – ред.)"
– Дональд Трамп
Напомним, ранее президент Дональд Трамп сообщил о том, что между США и Ираном идут переговоры, но пока рано говорить о завершении американской военной операции.