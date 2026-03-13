Вестник Кавказа

В США заявили, что наносят удары по иранским центрам производства БПЛА

Дрон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американский президент сообщил о том, что вооруженные силы США начали масштабную серию ударов в Иране с целью уничтожения центров производства беспилотников.

Соединенные Штаты начали уничтожать центры производства иранских беспилотников, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

По словам американского лидера, военное командование США знает, где расположено большинство военных заводов Ирана.

"Начиная со вчерашнего дня, мы наносим удары по точкам, в которых они, как мы считаем, производят свои беспилотники. Мы знаем, где находятся большинство из них (таких предприятий – ред.)"

 – Дональд Трамп

Напомним, ранее президент Дональд Трамп сообщил о том, что между США и Ираном идут переговоры, но пока рано говорить о завершении американской военной операции.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
870 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.