Трамп опроверг удар по авианосцу "Авраам Линкольн"

Дональд Трамп выступил с опровержением иранских военных, которые ранее заявили о поражении авианосца "Авраам Линкольн" и выведении корабля из строя.

Лидер США Дональд Трамп опроверг сообщения иранских ВС об ударе по авианосцу "Авраам Линкольн". По словам Трампа, возгорания на корабле не было.

"Они [Иран] заявили, что атаковали USS Abraham Lincoln, один из крупнейших кораблей в мире, авианосец. И они показывают фотографии, на которых он горит. Он никогда не подвергался нападению. Он никогда не горел"

– Дональд Трамп

Трамп допустил, что иранские военные применили ИИ-технологии для генерации изображений горящего судна.

Ранее армейское командование ИРИ заявило об ударе по авианосцу "Авраам Линкольн", после чего корабль якобы покинул район Персидского залива.