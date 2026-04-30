ЦИК Армении зарегистрировал 19 политических сил для участия в парламентских выборах

ЦИК Армении представил 19 партий, которые будут участвовать в парламентских выборах в стране. Отказ в регистрации получили два кандидата.

Центризбирком Армении завершил регистрацию 19 политических сил к предстоящим парламентским выборам в стране.

Партии указаны в списке по итогам жеребьевки, которая была проведена сегодня в ЦИК.

В парламентских выборах в Армении примут участие:

1. партия реформистов

2. партия "Против всех"

3. блок "Сильная Армения"

4. меритократическая партия Армении

5. партия "Новая сила"

6. партия "Крылья единства"

7. партия "Процветающая Армения"

8. националистическая партия "Национально-демократический полюс"

9. партия "Кочари - национальное возрождение и пробуждение нации"

10. партия "Армянский национальный конгресс"

11. партия "Республика"

12. Христианско-демократическая партия

13. партия "Альянс"

14. партия "Демократическая консолидация"

15. партия "Демократия, закон и дисциплина"

16. партия "Гражданский договор"

17. блок националистических партий "Армения"

18. партия "Альянс защитников демократии во имя Республики"

19. партия "Просвещенная Армения"

Отметим, что в регистрации было отказано Вардану Гукасяну, который должен был представлять партию "Демократия, закон и дисциплина". Также не сможет баллотироваться Тигран Уриханян из "Альянса". ЦИК не получил документов о проживании в стране в последние четыре года от указанных кандидатов.

Напомним, что парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.