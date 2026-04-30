ЦИК Армении зарегистрировал 19 политических сил для участия в парламентских выборах

Центризбирком Армении завершил регистрацию 19 политических сил к предстоящим парламентским выборам в стране.
Партии указаны в списке по итогам жеребьевки, которая была проведена сегодня в ЦИК.
В парламентских выборах в Армении примут участие:
1. партия реформистов
2. партия "Против всех"
3. блок "Сильная Армения"
4. меритократическая партия Армении
5. партия "Новая сила"
6. партия "Крылья единства"
7. партия "Процветающая Армения"
8. националистическая партия "Национально-демократический полюс"
9. партия "Кочари - национальное возрождение и пробуждение нации"
10. партия "Армянский национальный конгресс"
11. партия "Республика"
12. Христианско-демократическая партия
13. партия "Альянс"
14. партия "Демократическая консолидация"
15. партия "Демократия, закон и дисциплина"
16. партия "Гражданский договор"
17. блок националистических партий "Армения"
18. партия "Альянс защитников демократии во имя Республики"
19. партия "Просвещенная Армения"
Отметим, что в регистрации было отказано Вардану Гукасяну, который должен был представлять партию "Демократия, закон и дисциплина". Также не сможет баллотироваться Тигран Уриханян из "Альянса". ЦИК не получил документов о проживании в стране в последние четыре года от указанных кандидатов.
Напомним, что парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.