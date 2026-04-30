Вестник Кавказа

ЦИК Армении зарегистрировал 19 политических сил для участия в парламентских выборах

Герб Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦИК Армении представил 19 партий, которые будут участвовать в парламентских выборах в стране. Отказ в регистрации получили два кандидата.

Центризбирком Армении завершил регистрацию 19 политических сил к предстоящим парламентским выборам в стране. 

Партии указаны в списке по итогам жеребьевки, которая была проведена сегодня в ЦИК. 

В парламентских выборах в Армении примут участие:

 1. партия реформистов

 2. партия "Против всех" 

 3. блок "Сильная Армения"

 4. меритократическая партия Армении 

 5. партия "Новая сила" 

 6. партия "Крылья единства"

 7. партия "Процветающая Армения" 

 8. националистическая партия "Национально-демократический полюс" 

 9. партия "Кочари - национальное возрождение и пробуждение нации" 

10. партия "Армянский национальный конгресс" 

11. партия "Республика" 

12. Христианско-демократическая партия 

13. партия "Альянс" 

14. партия "Демократическая консолидация" 

15. партия "Демократия, закон и дисциплина" 

16. партия "Гражданский договор" 

17. блок националистических партий "Армения" 

18. партия "Альянс защитников демократии во имя Республики" 

19. партия "Просвещенная Армения"

Отметим, что в регистрации было отказано Вардану Гукасяну, который должен был представлять партию "Демократия, закон и дисциплина". Также не сможет баллотироваться Тигран Уриханян из "Альянса". ЦИК не получил документов о проживании в стране в последние четыре года от указанных кандидатов.

Напомним, что парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1030 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.