Тысячи новых мест размещения появятся на Эльбрусе к 2030 году

Курорт Эльбрус в КБР в ближайшие годы подготовит инфраструктуру для приема большего количества туристов: появятся новые отели и трассы для катания.
Горный курорт "Эльбрус" к 2030 году обзаведется новыми местами размещения и расширит возможности для катания, поделился глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в рамках КИФ-2026.
"Планы развития до 2030 года предусматривают увеличение протяженности трасс до 35 км, расширение сети канатных дорог до 12 единиц, организацию 4,438 тыс мест размещения и создание более 2 тыс рабочих мест"
– Казбек Коков
Он отметил рост турпотока на курорт, в прошлом году он превысил 700 тыс человек. В планах увеличение потока туристов до 1 млн человек ежегодно, добавил Коков в беседе с "Интерфаксом".