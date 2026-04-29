Тысячи новых мест размещения появятся на Эльбрусе к 2030 году

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Курорт Эльбрус в КБР в ближайшие годы подготовит инфраструктуру для приема большего количества туристов: появятся новые отели и трассы для катания.

Горный курорт "Эльбрус" к 2030 году обзаведется новыми местами размещения и расширит возможности для катания, поделился глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в рамках КИФ-2026.

"Планы развития до 2030 года предусматривают увеличение протяженности трасс до 35 км, расширение сети канатных дорог до 12 единиц, организацию 4,438 тыс мест размещения и создание более 2 тыс рабочих мест"

– Казбек Коков

Он отметил рост турпотока на курорт, в прошлом году он превысил 700 тыс человек. В планах увеличение потока туристов до 1 млн человек ежегодно, добавил Коков в беседе с "Интерфаксом".

