На КИФ подписали свыше 60 соглашений на 400 млрд руб

КИФ привлек представителей бизнес-кругов из 30 стран. Подписаны десятки соглашений на 400 млрд руб.
Кавказский инвестиционный форум привлек значительное число представителей бизнеса, которые заключили свыше 60 договоров на общую сумму 400 млрд руб.
По словам вице-премьера Александра Новака, в этом году интерес к мероприятию со стороны инвесторов возрос.
"В 2026 году мы видим ощутимый рост интереса инвесторов к потенциалу Северо‑Кавказского федерального округа: рекордное число участников, расширение международного сотрудничества и, что особенно важно, конкретные результаты"
– Александр Новак
По словам секретаря оргкомитета Антона Кобякова, мероприятие посетили 4,7 тыс чел. Гостями КИФ стали представители бизнеса из 30 стран.