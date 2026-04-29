ООН просит США, Израиль и Иран не нарушать прекращение огня

Антониу Гутерриш прокомментировал ситуацию вокруг ближневосточного конфликта. Глава ООН отметил, что его затягивание может привести к катастрофическим экономическим и социальным последствиям.

Сторонам конфликта на Ближнем Востоке следует воздержаться от действий, которые могут нарушить режим прекращения огня. Такое заявление сделал 30 апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериш.

"Я призываю все стороны избегать действий, которые могут подорвать перемирие"

– руководитель организации

По его словам, настало время для диалога по поиску решений, которые позволят увести мир от края пропасти. Гутерриш также заявил о необходимости принятия мер, которые откроют путь к миру.

Помимо этого, он предупредил, что ближневосточный конфликт грозит голодом 45 миллионам человек.

"Рассмотрим <...> сценарий, при котором (конфликт – прим. ред.) затягивается до середины года <...>. 32 миллиона человек оказываются за чертой бедности. Удобрения заканчиваются, а урожайность сельскохозяйственных культур остается низкой. Еще 45 миллионов человек столкнутся с проблемой крайнего голода"

– глава ООН

Он пояснил, что при сохранении перебоев в поставках до конца 2026 года мир может столкнуться с катастрофическими последствиями для экономики и социальной стабильности, что в первую очередь ударит по развивающимся странам. Это приведет к массовой потере рабочих мест, росту уровня бедности и обострению проблемы голода.

Напомним, 8 апреля США и Иран объявили о 14-дневном прекращении огня, а 21 апреля президент США Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.