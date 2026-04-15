Спрос россиян на зарубежные поездки на майские упал на 15%

В АТОР сообщили о падении спроса на зарубежные поездки у россиян на майские праздники на 15% из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что ближневосточный конфликт привел к снижению спроса россиян на поездки за рубеж в майские праздники. Это заявление она сделала в ходе пресс-конференции в ТАСС.

По статистике ассоциации, общее падение спроса к зарубежным турам составило 15% по сравнению с 2025 годом. Другой же причиной, помимо ситуации на Ближнем Востоке, стало небольшое количество официальных выходных.

"До середины апреля спрос был совсем низкий. Но после 15-20 апреля он активизировался. В результате у выездного туризма минус 15%"

- Майя Ломидзе

Вице-президент АТОР Артур Мурадян добавил, что закрытие ОАЭ и других стран Персидского залива сильно ударило по объемам бронирований. Однако часть туристов переориентировалась на Египет и Вьетнам, а также выбрала короткие поездки по ближнему зарубежью.

Он также отметид, большинство путешественников не стали отменять поездки, а просто изменили направления и сроки. При этом аналитики АТОР фиксируют, что от 72% до 90% туристов берут отпуск на рабочие дни между праздниками.