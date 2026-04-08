Доля туризма в ВВП России превысила 3% – Чернышенко

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что по итогам 2025 года доля туризма в ВВП России превысила запланированные показатели и составила 3,1% при изначальном плане в 3%. Об этом он сообщил на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма.

По данным Росстата, доля туризма в ВВП России после падения в 2020 году до 2,4% с 2,8% в 2019 году начала постепенно восстанавливаться. В 2022 году этот показатель составил 2,6%, в 2023 году вырос до 2,8%, а в 2024 году достиг 2,9%. Целевой показатель вклада сферы туризма в экономику страны к 2030 году должен составить более 5%.

Вице-премьер добавил, что объем экспорта услуг в 2025 году увеличился на 20% в сравнении с прошлым годом и достиг $8,75 млрд.

При этом Дмитрий Чернышенко обратил внимание на данные Центробанка, согласно которым импорт туристических услуг оценивается примерно в $50 млрд.

В связи с этим он призвал регионы активнее работать над повышением своей туристической привлекательности, чтобы перенаправить данные средства в экономику российских субъектов.