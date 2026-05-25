Самый большой динопарк в Грузии построят в Шекветили

В Грузии компания Starring Georgia построит развлекательный парк "Динотопия" в поселке Шекветили. Новый объект станет самым большим парком динозавров в стране.
Новое пространство рядом с комплексом "Цицинатела" объединит более 50 фигур доисторических существ. Проект ориентирован на привлечение международных туристов, создание дополнительных рабочих мест и укрепление экономики региона.
Землю для реализации инициативы приобрел фонд "Карту" Бидзины Иванишвили у компании ООО "Аква Центр". Территорию площадью 27 714 кв. м безвозмездно передали в собственность государства.
Участок присоединят к существующей развлекательной зоне для создания единого туристического кластера. Объект дополнит действующую экосистему локаций, которая уже включает площадку Black Sea Arena, Парк музыкантов и Парк миниатюр.