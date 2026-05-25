Самый большой динопарк в Грузии построят в Шекветили

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории грузинского поселка Шекветили возведут крупнейший образовательный динопарк с десятками доисторических фигур для привлечения туристов и расширения местной развлекательной зоны.

В Грузии компания Starring Georgia построит развлекательный парк "Динотопия" в поселке Шекветили. Новый объект станет самым большим парком динозавров в стране.

​Новое пространство рядом с комплексом "Цицинатела" объединит более 50 фигур доисторических существ. Проект ориентирован на привлечение международных туристов, создание дополнительных рабочих мест и укрепление экономики региона.

​Землю для реализации инициативы приобрел фонд "Карту" Бидзины Иванишвили у компании ООО "Аква Центр". Территорию площадью 27 714 кв. м безвозмездно передали в собственность государства.

​Участок присоединят к существующей развлекательной зоне для создания единого туристического кластера. Объект дополнит действующую экосистему локаций, которая уже включает площадку Black Sea Arena, Парк музыкантов и Парк миниатюр.

