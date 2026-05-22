Процедуру сдачи экзаменов на права упростят в Грузии

Власти Грузии решили упростить процедуру сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Новые правила вступят в силу уже в середине следующего месяца.

В Грузии упростят процедуру сдачи теоретического и практического экзаменов на получение водительских прав. Соответствующий приказ подписал глава МВД республики Сулхан Тамазашвили.

Часть изменений уже вступила в силу, остальные начнут действовать с 15 июня нынешнего года.

Главное нововведение затронет теоретический экзамен на категорию B и подкатегорию B1 (легковые автомобили). Количество допустимых ошибок в тесте из 30 вопросов увеличится с 3 до 5. Для успешной сдачи экзамена необходимо будет правильно ответить на 25 вопросов вместо 27. Продолжительность экзамена останется прежней – 30 минут.

В скором времени также станут мягче и правила городского экзамена. Если сейчас экзамен считается несданным из-за 12 некритических ошибок, то с 15 июня этот лимит увеличится до 15.