В МИД Армении назвали сроки подписания соглашения по "Маршруту Трампа"

В МИД Армении сообщили, что подписание соглашения по проекту "Маршрут Трампа" (TRIPP) произойдет в течение нескольких недель.
"Это парафирование очень быстро перевоплотится в подписание. Могу даже назвать причины, почему сегодня произошло парафирование, но могу вас заверить, что текст полностью согласован, но есть технические процедуры, которые должны пройти в странах. В течение недель у нас будет подписание соглашения по проекту TRIPP"
– глава МИД РА Арарат Мирзоян
По словам Мирзояна, с момента оформления последнего документа по проекту маршрута прошло только четыре месяца. Сегодня в Ереване состоялась парафирование документа, который станет юридической базой для реализации проекта транспортного коридора. Важный этап подготовки к соглашению был оформлен Мирзояном и госсекретарем США Марко Рубио.