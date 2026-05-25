Рубио и Мирзоян подписали Устав всеобъемлющего стратегического партнерства США и Армении

В Ереване, а точнее в аэропорту "Звартноц", состоялась церемония подписания Устава всеобъемлющего стратегического партнерства США и Армении.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня в ходе визита американского дипломата в Ереван подписали Устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств США и РА парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP ("Путь Трампа во имя международного процветания").

Еще одним подписанным документом стал рамочный меморандум об обеспечении добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов.

Встреча, по итогам которой были подписаны документы, состоялась в аэропорту "Звартноц" в Ереване, куда и прибыл ранее сегодня Рубио.