Вестник Кавказа

Трамп поздравил Кавелашвили с Днем независимости

Трамп поздравил Кавелашвили с Днем независимости
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп поздравил президента Грузии с Днем независимости. Трамп выразил уверенность в перезапуске отношений двух стран.

Лидер США Дональд Трамп направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Грузии. По словам Трампа, в этом году ожидается возобновление полноформатного диалога между Вашингтоном и Тбилиси. 

"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю грузинский народ с национальным праздником. Этот год дает нам новые возможности для обновления связей между американским и грузинским народами и способствует безопасности и благоденствию наших стран"

– Дональд Трамп 

Трамп также отметил, что Вашингтон поддерживает стремление Грузии к безопасности и независимости. 

Отметим, что сегодня Грузию поздравили ряд лидеров. В их числе президенты Азербайджана, Армении, Турции. Кроме того, Тбилиси получил поздравления из Лондона и Ватикана. 

Напомним, что Грузия в этом году отмечает 1700-летие принятия христианства. Торжества начнутся сегодня и будут проходить все лето.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
840 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.