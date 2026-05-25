Трамп поздравил Кавелашвили с Днем независимости

Дональд Трамп поздравил президента Грузии с Днем независимости. Трамп выразил уверенность в перезапуске отношений двух стран.

Лидер США Дональд Трамп направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Грузии. По словам Трампа, в этом году ожидается возобновление полноформатного диалога между Вашингтоном и Тбилиси.

"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю грузинский народ с национальным праздником. Этот год дает нам новые возможности для обновления связей между американским и грузинским народами и способствует безопасности и благоденствию наших стран"

– Дональд Трамп

Трамп также отметил, что Вашингтон поддерживает стремление Грузии к безопасности и независимости.

Отметим, что сегодня Грузию поздравили ряд лидеров. В их числе президенты Азербайджана, Армении, Турции. Кроме того, Тбилиси получил поздравления из Лондона и Ватикана.

Напомним, что Грузия в этом году отмечает 1700-летие принятия христианства. Торжества начнутся сегодня и будут проходить все лето.