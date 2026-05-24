Джейхун Байрамов может приехать в Москву в июле

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов может совершить визит в Россию этим летом, скорее всего, визит состоится в июле – сейчас стороны согласуют дату.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов может приехать в Россию в июле, рассказал посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.

"В настоящее время идет процесс согласования даты визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву"

– Михаил Евдокимов

Дипломат напомнил, что и у Байрамова, и у главы МИД РФ Сергея Лаврова рабочие графики очень плотные, поэтому визит, по всей видимости, пройдет в июле. Сейчас стороны уточняют дату, передает Report.

Посол также сообщил, что глава Минобороны России может принять участие в международной оборонной выставке ADEX, которая пройдет в Баку с 30 сентября по 2 октября.