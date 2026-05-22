КСИР позволил более 30 судам пересечь Ормузский пролив

Иранские военные пропустили свыше трех десятков судов через Ормузский пролив. Накануне СМИ писали, что США и Иран договорились об открытии этой водной артерии.

За минувшие сутки Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выдали разрешение 32 суднам на проход через Ормузский пролив. Об этом сообщает 25 мая гостелерадиокомпания Ирана.

Еще пять супертанкеров прошли пролив с санкции Ирана, в частности военно-морских сил КСИР.

Накануне издание The New York Times сообщило, что Соединенные Штаты и Иран в рамках работы над соглашением достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива. При этом пока нет понимания, как скоро судоходство в проливе сможет возобновиться, поскольку "сделка еще не подписана".

"Поскольку детали соглашения еще не проработаны, остается неясным, какого рода контроль Иран продолжит осуществлять над проливом и будет ли он осуществлять его, а также сможет ли он взимать плату за проход"

– The New York Times

