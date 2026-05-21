Вестник Кавказа

Совет ЕС утвердил механизм санкций за ограничения судоходства в Ормузе

Совет ЕС утвердил механизм санкций за ограничения судоходства в Ормузе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Брюссель утвердил новый механизм введения санкций за ограничение судоходства и транзита в Ормузском проливе.

В Совете ЕС утвердили механизм введения санкций против физических и юридических лиц, причастных к действиям Ирана по ограничению судоходства в Ормузском проливе. Об этом говорится в официальном коммюнике ведомства.

Измененная система введения санкций будет направлена Советом ЕС против всех лиц и организаций, вовлеченных в политику Ирана, которая угрожает свободе судоходства в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке.

Данное решение принято в рамках выполнения политического соглашения, достигнутого министрами иностранных дел стран Евросоюза 21 апреля 2026 года.

В Совете ЕС отметили, что препятствование транзиту судов противоречит международному праву и нарушает право на мирный проход через международные проливы. Новая правовая база позволит европейским властям вводить дополнительные ограничительные меры на подобные действия Ирана.

Новые санкции со стороны ЕС предусматривают запрет на въезд или транзит через территорию стран-членов союза, а также замораживание активов лиц и организаций, включенных в список. Кроме того, европейским гражданам и компаниям будет запрещено предоставлять подвергнутым санкциям лицам и организациям любые финансовые средства или экономические ресурсы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
780 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.