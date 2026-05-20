Пресс-секретаря переговорной группы с США назначили в Иране

Спикер иранского парламента назначил пресс-секретаря переговорной группы. Эту должность занял официальный представитель внешнеполитического ведомства ИРИ.

В Иране пресс-секретарем переговорной группы с Соединенными Штатами стал официальный представитель МИД Эсмаил Багаи.

Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Задачи Багаи на посту пресс-секретаря пока не сообщаются.

Ранее сегодня Al Hadath сообщил, что США и Иран близки к согласованию мирной сделки. Одним из пунктов договора станет отмена США антииранских санкций в обмен на условия Вашингтона. Кроме того, Тегеран и Вашингтон собираются создать условия для недопущения конфликтов в будущем. Одним из пунктов соглашения станет восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе.

