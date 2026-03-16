Рахман Мустафаев встретился с замглавы Минобороны России

Глава азербайджанской дипмиссии в России встретился с замглавы Минобороны РФ. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев провел встречу с замглавы Минобороны России Василием Осьмаковым. В фокусе внимания сторон оказались вопросы сотрудничества РФ и Азербайджана. 

"Сегодня по инициативе российской стороны в Министерстве обороны РФ состоялась встреча посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева с заместителем министра обороны России Василием Осьмаковым. В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес"

– посольство АР в РФ 

Отметим, что в конце февраля Баку посетила делегация представителей Минобороны России, которую возглавил замглавы ВКС РФ генерал-полковник Юрий Грехов. 

Контакты двух стран в оборонной сфере развиваются по нескольким направлениям. Москва и Баку сотрудничают по вопросам безопасности Каспия, Южного Кавказа, а также поставкам вооружений.

