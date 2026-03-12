Рахман Мустафаев: Турпоток из России в Азербайджан вернется к рекордным значениям

После прошлогоднего спада туристический поток из России в Азербайджан снова начал уверенно расти. В Баку рассчитывают, что уже к концу этого года количество гостей вернется к рекордным значениям двухлетней давности. С таким позитивным прогнозом выступил посол республики в Москве Рахман Мустафаев на рабочей встрече представителей туристической отрасли.

"В силу определенных обстоятельств этот поток сократился в 2025 году, но цифры января дают основания рассчитывать на его полное восстановление "

- Рахман Мустафаев

Дипломат подчеркнул, что в первом месяце этого года страну посетили более 42 тыс россиян, что уже превышает прошлогодние показатели. Для сравнения, за весь минувший год общий турпоток составил 615 тыс человек, тогда как в рекордном 2024 году эта цифра достигала 730 тыс.

Мустафаев объяснил возвращение интереса к направлению тем, что Москва и Баку сейчас активно налаживают связи во всех сферах. Дипломат считает, что в условиях крайне напряженной международной и региональной обстановки Азербайджан остается надежным островком стабильности, безопасности и благополучия.

"Помимо всех других преимуществ Азербайджана, будь то природа, национальная кухня, гостеприимство азербайджанского народа, этот фактор играет очень важную роль. В этих сложных геополитических условиях мы сохранили социальную стабильность и экономический рост"

- Рахман Мустафаев

Кроме того, туристическая инфраструктура страны не стоит на месте. В Азербайджане регулярно открываются новые отели и прокладываются интересные региональные маршруты, что позволяет направлению встать в один ряд с признанными лидерами туристической отрасли.

Туризм в Азербайджане

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об интересе Азербайджана к привлечению иностранных туристов на республиканские курорты.

"Традиционно основные туристы, которые посещают Азербайджан – это россияне, они составляют весомую часть иностранных гостей в республике каждый год. Стоит сразу отметить, что в России проживает немало азербайджанцев, и когда они прилетают в Азербайджан, они тоже учитываются в статистике как российские туристы. О развитости туристических связей двух стран говорит обилие авиационных маршрутов, которые связывают не только Москву с Баку, но и многие российские города с азербайджанскими городами. В перспективе могут открыться маршруты из России в Карабах – Физули, Зангилан и Лачин", - прежде всего сказал он.

"Азербайджан — это хорошо знакомая россиянам страна с узнаваемыми маршрутами. Здесь говорят на русском языке, что очень удобно для отдыхающих. Многих россиян привлекает азербайджанская кухня, о чем можно судить и по количеству азербайджанских ресторанов в Москве и других российских городах. Таким образом, и вкус азербайджанской кухни знаком россиянам; есть сегмент туристов, которые посещают Азербайджан именно с кулинарными целями", - продолжил Ровшан Ибрагимов.

"У Каспийского моря есть свои привлекательные особенности: если сравнивать с иными морями, оно менее соленое и более продолжительное время теплое. В целом, в Азербайджане широчайший выбор вариантов отдыха. Можно пожить посреди леса, можно пожить в столице, можно выйти на бакинские пляжи. Наряду с этим сейчас открываются маршруты для любителей исторического и культурного сегментов, есть направления для любителей экологического туризма. Есть даже специальное предложение для любителей наблюдать за птицами – они могут посещать заповедники", - обратил внимание экономист.

"Практика показывает, что в основном туристы (до 90% всех гостей Азербайджана) посещают Баку. В столице у нас также широкий выбор вариантов отдыха – можно осмотреть памятники культуры, можно посещать заповедные места. Все это очень удобно расположено, а логистика хорошо проработана и весьма привлекательна", - добавил Ровшан Ибрагимов.

Эксперт отметил, что Азербайджана в последние десятилетия уделяет много внимания развитию туристической сферы. "Лет 10-15 назад, когда серьезно начали придавать этому значение, Азербайджан отменил визы для многих стран, а для остальных значительно упростил визовые процедуры: можно получить визу или онлайн, или непосредственно в аэропорту по минимальному числу документов. Активно ведется работа по подготовке профессиональных гидов. Необходимая для туристов информация переводится на наиболее популярные среди отдыхающих языки. Станции метрополитена Баку озвучиваются на английском языке", - поведал он.

"В Азербайджане считают, что доходы от туризма, особенно в регионах, могут быть серьезным подспорьем, поэтому Баку проводит ежегодно соревнования "Формула-1", которые привлекают множество иностранных гостей. На севере Азербайджана открыт горнолыжный комплекс, где проводятся международные соревнования, что привлекает в республику зимних туристов в дополнение к летним. Понятно, ни одна страна мира не развивается сугубо на доходах туризма, но это заметная прибавка к ВВП и развитие новых рабочих мест в регионах Азербайджана", - заключил Ровшан Ибрагимов.