В Белом доме нет консенсуса по Ирану – СМИ

Команда президента США Дональда Трампа не может договориться по перспективам иранского конфликта: Пентагон хочет воевать, бизнес-среда требует мира – а сам Трамп пока не принял никакого решения.

Телеканал CNN через источники в Белом доме выяснил, что Администрация Трампа не может прийти к единому мнению по иранскому конфликту: одни чиновники хотят организовать еще одну короткую военную операцию против Исламской Республики, другие настаивают на мирном диалоге.

Уточняется, что сторонников военной эскалации больше всего в Пентагоне: командование ВС США предлагает президенту Дональду Трампу различные варианты ограниченных по масштабам атак на чувствительные цели в Иране.

За скорейшее завершение конфликта выступает прежде всего бизнес-сообщество США, несущее значительные потери из-за роста цен на топливо и энергию. Известно, что совокупное мнение Уолл-стрит по этой теме сводится к "война должна закончиться".

Что касается самого Трампа, то пока что он склонен давить на Тегеран экономическими средствами, прежде всего блокадой иранских кораблей в Ормузском проливе и не дает согласия на возобновление войны. В то же время он недоволен невозможностью вывести корабли из Персидского залива зеркальной блокадой Ормуза со стороны Корпуса стражей Исламской революции.

До этой недели Белый дом взял паузу по иранской теме, ожидая исхода переговоров Дональда Трампа с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, однако визит Трампа в Пекин не принес Вашингтону ничего нового.

"Власти пытаются нащупать путь, но длиться долго так не может. Всеми правдами и неправдами им надо открыть Ормузский пролив – они должны его открыть"

– советник Трампа

Напомним, другие американские СМИ сообщают о подготовке США и Израиля к новой волне ракетно-бомбовых ударов по Ирану.