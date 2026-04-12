В Северной Осетии проведут переселение из аварийного фонда

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2026 году в Северной Осетии на переселение граждан из аварийного жилья направят 250 млн рублей, чтобы улучшить жилищные условия жителей региона.

Власти Северной Осетии направят 250 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщил премьер республики Борис Джанаев на заседании правительства.

По его словам, эти средства позволят обеспечить комфортным жильём 140 жителей региона. Джанаев подчеркнул, что переселение из аварийного фонда остаётся одним из важных направлений работы органов власти.

С начала реализации программы в Северной Осетии улучшили жилищные условия 1,5 тыс человек. На эти цели было направлено более 1 млрд рублей. В текущем году на переселение граждан из аварийного жилья предусмотрено 250 млн рублей.

Ранее в Северной Осетии уже проводились аналогичные работы по переселению граждан из аварийного жилья. В рамках программы жители получают новое жильё взамен признанного непригодным для проживания.

