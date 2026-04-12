В Северной Осетии проведут переселение из аварийного фонда

Власти Северной Осетии направят 250 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщил премьер республики Борис Джанаев на заседании правительства.

По его словам, эти средства позволят обеспечить комфортным жильём 140 жителей региона. Джанаев подчеркнул, что переселение из аварийного фонда остаётся одним из важных направлений работы органов власти.

С начала реализации программы в Северной Осетии улучшили жилищные условия 1,5 тыс человек. На эти цели было направлено более 1 млрд рублей.

