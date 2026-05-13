Путин посетит на следующей неделе Китай – СМИ

Китайские СМИ сообщают об ожидающемся визите президента РФ Владимира Путина в Пекин. По их данным, поездка состоится в середине следующей недели.

Президент России Владимир Путин отправится на следующей неделе с однодневным визитом в Китай. Об этом сообщают китайские средства массовой информации со ссылкой на источники. 

По данным South China Morning Post, поездка состоится 20 мая.

В ходе визита глава российского государства встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Если поездка Владимира Путина в Пекин состоится, то это будет первый случай, когда Китай в течение одного месяца примет лидеров РФ и США вне рамок международных саммитов и многосторонних площадок.

Напомним, ранее на этой неделе в Китай прибыл президент США Дональд Трамп. Это первый визит в КНР действующего американского лидера и, в частности, самого Трампа с ноября 2017 года.

