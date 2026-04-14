Значение Среднего коридора продолжает расти – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил роль, которую играет Средний коридор, фактически ставший современным Шелковым путем.

Средний коридор, маршрут которого пролегает через Каспийское море, становится все более значимым, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Турецкий лидер отметил, что Средний коридор фактически представляет собой Шелковый путь нашего времени.

"Турция совместно с Казахстаном и другими партнерами продолжит стимулировать развитие маршрута для расширения грузоперевозок"

– Эрдоган

Глава турецкого государства также рассказал о такой цели, как вывод на новый уровень отношений между странами на пространстве от Средиземного моря до Центральной Азии, лозунгом такого взаимодействия станет "единство в языке, мыслях и делах".

Эрдоган добавил, что Анкара и Астана планируют продолжить работу по укреплению взаимодействия между бизнес-кругами двух стран.