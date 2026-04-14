Значение Среднего коридора продолжает расти – Эрдоган

Средний коридор, маршрут которого пролегает через Каспийское море, становится все более значимым, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
Турецкий лидер отметил, что Средний коридор фактически представляет собой Шелковый путь нашего времени.
"Турция совместно с Казахстаном и другими партнерами продолжит стимулировать развитие маршрута для расширения грузоперевозок"
– Эрдоган
Глава турецкого государства также рассказал о такой цели, как вывод на новый уровень отношений между странами на пространстве от Средиземного моря до Центральной Азии, лозунгом такого взаимодействия станет "единство в языке, мыслях и делах".
Эрдоган добавил, что Анкара и Астана планируют продолжить работу по укреплению взаимодействия между бизнес-кругами двух стран.