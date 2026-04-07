Средний коридор набирает силу

Транскаспийский международный транспортный маршрут показывает значительный рост грузоперевозок – только в первом квартале текущего 2026 года по нему прошли 125 контейнерных поездов – на треть больше, чем годом ранее.

В национальной компании Казахстана "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги") подвели итоги первого квартала 2026 года, по результатам которых по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) прошли 125 контейнерных поездов, что на 34,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В рамках проекта было отправлено 28 партий контейнерных поездов в направлении Абшерона, Поти, Тбилиси, Мерсина и Измита, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на АО.

На рост грузопотока повлияла новая модель формирования контейнерных поездов по принципу "4:3" и "3:2", заработавшая с января – она синхронизирует железнодорожные и морские перевозки, а также формирует контейнерные поезда непосредственно под судовые партии.

Развитию маршрута активно способствует и расширение географии грузовой базы: если в минувшем году около 50% его трафика составляли грузы из китайского Сианя, сейчас к транспортной артерии подключаются новые индустриальные центры Китая - Чжэнчжоу, Иу, Хэфэй, Ухань, Тяньцзинь, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, а также новые станции - Дунцзячжэнь и Цзинань, говорится в сообщении.