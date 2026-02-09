Конфликт на Ближнем Востоке сделал более востребованным Средний коридор — МВФ

Война вокруг Ирана может спровоцировать рост транзитных перевозок по Среднему коридору, говорится в одном из отчетов Международного валютного фонда.
"Более затяжной конфликт может привести к перенаправлению финансовых и туристических потоков в сторону Грузии, а также к увеличению транзита по Среднему коридору"
– МВФ
Также, по мнению аналитиков Международного валютного фонда, конфликт на Ближнем Востоке еще усугубит сокращение туристического потока из Израиля и стран Персидского залива.
Война в Иране усилит инфляционное давление и ужесточит финансовые условия, также говорится в отчете.
Тем не менее, как отмечают в МВФ, мирное урегулирование конфликта может частично скорректировать процессы, связанные транзитными перевозками и торговлей, а также финансовыми потоками.