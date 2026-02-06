Средний коридор простимулирует рост экономики Азербайджана — МВФ

Укрепление роли Среднего коридора в региональной и мировой торговле, согласно оценке МВФ, поспособствует росту потенциала азербайджанской экономики.

Международный валютный фонд (МВФ) причислил развитие Среднего коридора и маршрутов по транспортировке возобновляемой энергии к инициативам, которые простимулируют развитие экономики Азербайджанской Республики.

Новые транспортные маршруты, согласно оценке МВФ, позволят расширить политику диверсификации экспорта, а также привлекут заинтересованные частные лица и их инвестиции.

Были также отмечены перспективы развития регионов Южного Кавказа и Средней Азии, которые выступают ключевым связующим звеном между Европой, Восточной Азией и Ближним Востоком. МВФ также подчеркнул ожидаемое увеличение роли Среднего коридора как торгово-экономического хаба в условиях глобальных изменений.

Финансовое учреждение Организации Объединенных Наций подчеркнуло важность сохранения нынешнего курса реформ, улучшающих деятельность и управление госпредприятими, усиливающих меры по борьбе с коррупцией, а также ведущих к повышению качества и производительности капитала в экономике с параллельным снижением роли государства в ней.

