Квартиры в Tbilisi Waterfront от EMAAR раскупили за день

В Грузии в первый же день продаж были распроданы все квартиры в Tbilisi Waterfront, который построит в Тбилиси компания EMAAR.

В Грузии стартовала первая фаза продаж проекта Eagle Hills в Тбилиси, который реализует компания EMAAR Group (ОАЭ), спрос превысил предложение.

Все выставленные лоты в Tbilisi Waterfront были распроданы за день. На следующий день девелопер выставил на продажу дополнительные объекты, которые также были распроданы в течение дня. Всего было приобретено за два дня 300 объектов: виллы, таунхаусы премиальные апартаменты. Основную часть лотов приобрели граждане Грузии – около 60%.

Строительство жилых кварталов у воды от EMAAR планируется начать примерно через полгода.

Цены на жилье стартуют от $2090 за кв м.