Вестник Кавказа

Грузия получит более $4 млрд от проекта EMAAR Group в 2026 году

Грузия получит более $4 млрд от проекта EMAAR Group в 2026 году
© Фото: EMAAR Group
Экономика и бюджет Грузии пополнятся на сумму более чем $4 млрд благодаря реализации инвестпроекта Eagle Hills арабской EMAAR Group.

Инвестпроект Eagle Hills даст Грузии 11 млрд лари, то есть более $4 млрд, только в нынешнем году, такую цифру озвучил грузинской премьер-министр Ираклий Кобахидзе, общаясь с журналистами в Абу-Даби (ОАЭ).

"Такую выгоду получит как экономика, так и бюджет, а кроме того, будут созданы тысячи рабочих мест"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства подчеркнул, что проект придаст значительный импульс развитию страны, не оказывая при этом никакого негативного влияния. Государство же, добавил он, берет на себя ответственность за его успешную реализацию. 

Кобахидзе добавил, что в течение десяти лет каждый год грузинский бюджет будет пополняться на 700 млн лари ($260 млн).

Напомним, что проекты Eagle Hills планирует реализовать в Грузии самая крупная арабская строительная компания EMAAR Group. Она создаст жилой район, искусственную бухту и яхт-клуб к северу от Батуми, а также жилой район к югу от Тбилиси. Предстоит экологическая экспертиза – разрешение на строительство еще не получено.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
870 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.