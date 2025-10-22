Грузия получит более $4 млрд от проекта EMAAR Group в 2026 году

Экономика и бюджет Грузии пополнятся на сумму более чем $4 млрд благодаря реализации инвестпроекта Eagle Hills арабской EMAAR Group.

Инвестпроект Eagle Hills даст Грузии 11 млрд лари, то есть более $4 млрд, только в нынешнем году, такую цифру озвучил грузинской премьер-министр Ираклий Кобахидзе, общаясь с журналистами в Абу-Даби (ОАЭ).

"Такую выгоду получит как экономика, так и бюджет, а кроме того, будут созданы тысячи рабочих мест"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства подчеркнул, что проект придаст значительный импульс развитию страны, не оказывая при этом никакого негативного влияния. Государство же, добавил он, берет на себя ответственность за его успешную реализацию.

Кобахидзе добавил, что в течение десяти лет каждый год грузинский бюджет будет пополняться на 700 млн лари ($260 млн).

Напомним, что проекты Eagle Hills планирует реализовать в Грузии самая крупная арабская строительная компания EMAAR Group. Она создаст жилой район, искусственную бухту и яхт-клуб к северу от Батуми, а также жилой район к югу от Тбилиси. Предстоит экологическая экспертиза – разрешение на строительство еще не получено.