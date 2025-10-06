Эмиратская EMAAR Group открыла офис в Грузии

Строительный гигант из ОАЭ открыл офис в Грузии. Компания EMAAR Group инвестирует в Грузию $6,6 млрд и создаст тысячи рабочих мест.

В Грузии появился офис строительной инвестиционной компании EMAAR Group из ОАЭ.

Арабская компания инвестирует в проекты в Грузии рекордные $6,6 млрд. EMAAR участвует как в строительных, так и в туристических проектах в трех грузинских городах – Тбилиси, Батуми и Гонио.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что это партнерство поможет развитию городского имиджа Тбилиси и Батуми, а также упрочит статус страны как главного инвестиционного центра региона.

Он отметил значительность инвестиций арабской компании и подчеркнул, что они указывают на эффективность экономической политики Грузии.

Основатель инвестиционной компании EMAAR Group Мохаммед Али Алаббар отметил быстрый рост грузинской экономики.

"Вы добиваетесь самых высоких показателей в мире, ни у кого нет такого большого экономического роста. Многим странам стоит у вас поучиться, какие инструменты вы используете, какие инициативы вы и ваша команда реализуете в таком темпе, в таком масштабе"

– Мохаммед Али Алаббар

Также он сообщил, что в Грузии благодаря реализации инвест-проектов появится не менее 50 тыс рабочих мест.