Эмиратская EMAAR Group открыла офис в Грузии

В Грузии появился офис строительной инвестиционной компании EMAAR Group из ОАЭ.
Арабская компания инвестирует в проекты в Грузии рекордные $6,6 млрд. EMAAR участвует как в строительных, так и в туристических проектах в трех грузинских городах – Тбилиси, Батуми и Гонио.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что это партнерство поможет развитию городского имиджа Тбилиси и Батуми, а также упрочит статус страны как главного инвестиционного центра региона.
Он отметил значительность инвестиций арабской компании и подчеркнул, что они указывают на эффективность экономической политики Грузии.
Основатель инвестиционной компании EMAAR Group Мохаммед Али Алаббар отметил быстрый рост грузинской экономики.
"Вы добиваетесь самых высоких показателей в мире, ни у кого нет такого большого экономического роста. Многим странам стоит у вас поучиться, какие инструменты вы используете, какие инициативы вы и ваша команда реализуете в таком темпе, в таком масштабе"
– Мохаммед Али Алаббар
Также он сообщил, что в Грузии благодаря реализации инвест-проектов появится не менее 50 тыс рабочих мест.