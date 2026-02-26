Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: "Галатасарай" встретится с "Ливерпулем"

В пятницу, 27 февраля, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. "Галатасарай" (Турция) сыграет на данной стадии с "Ливерпулем" (Англия).
В 1/8 также встретятся:
ПСЖ (Франция) – "Челси" (Англия)
"Реал" Мадрид (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)
"Аталанта" (Италия) – "Бавария" (Германия)
"Ньюкасл" (Англия) – "Барселона" (Испания)
"Атлетико" (Испания) – "Тоттенхэм" (Англия)
"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Спортинг" (Португалия)
"Байер" (Германия) – "Арсенал" (Англия)
Первые матчи 1/8 финала пройдут 10 и 11 марта, а ответные — 17 и 18 марта.
В левой половине сетки в четвертьфинале сыграют победитель встречи ПСЖ – "Челси" и победитель пары "Галатасарай" – "Ливерпуль".
В другом четвертьфинале встретятся победитель противостояния "Реал" – "Манчестер Сити" и победитель пары "Аталанта" – "Бавария"
В другой половине сетки победитель встречи "Ньюкасл" – "Барселона" сыграет с победителем противостояния "Атлетико" – "Тоттенхэм". В последней четвертьфинальной паре сыграют победители встречи "Буде-Глимт" – "Спортинг" и "Байер" – "Арсенал".